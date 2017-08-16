ستوكس 50 الأوروبي يقفز 0.9% بقيادة شركات التعدين والبترول

خالد بدر الدين: قفز مؤشر ستوكس 50 لأسهم منطقة اليورو والأسهم القيادية فى الدول الأوروبية بأكثر من 0.9% خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى حوالى 3495 نقطة بقيادة شركات التعدين والبترول. وذكرت وكالة رويترز أن انتعاش أسعار أسهم شركات التعدين والنفط ساعدت على ارتفاع المؤشر الرئيسي ستوكس 500

خالد بدر الدين:

قفز مؤشر ستوكس 50 لأسهم منطقة اليورو والأسهم القيادية فى الدول الأوروبية بأكثر من 0.9% خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى حوالى 3495 نقطة بقيادة شركات التعدين والبترول.

وذكرت وكالة رويترز أن انتعاش أسعار أسهم شركات التعدين والنفط ساعدت على ارتفاع المؤشر الرئيسي ستوكس 500 لكبرى الأسهم الأوروبية، لتسجيل مكاسب قوية اليوم بفضل ارتفاع أسعار المعادن كما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي ينتظر أن تؤكد أن النمو الاقتصادي للكتلة يحقق ارتفاعه المستمر.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 في المئة ليسجل مكاسب لليوم الثالث على التوالي بفضل أسهم السلع الأساسية التى صعد مؤشرها بأكثر من 1.1% بعد أن سجل سعر الزنك في لندن أعلى مستوى منذ 10 سنوات بفضل الإنفاق على التشييد في الصين.

وزاد سعر سهم شركة لوفتهانزا 1.7% وشركة إيزي جت للطيران 1.9% ليواصل السهمان المكاسب القوية التي تحققت أمس الثلاثاء، بعد أن برزا كمشتريين محتملين لأصول شركة إير برلين التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها.

وصعد العديد من مؤشرات دول أوروبا الكبرى ومنها كاك 40 الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.6% ومؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطانى بأكثر من 0.6% ليتجاوز 7431 نقطة.