«ستوقع بمصر مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر».. مدبولي يلتقى رئيس «فورتيسكو» الأسترالية للطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، “أندرو فورست”، رئيس مجموعة “فورتيسكو” الأسترالية FFI للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعتز قنديل، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة FFI، ووفد قيادات الشركة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وخلال المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالمشاورات الجارية بين الشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التوقيع قريباً على اتفاق إقامة مشروع للشركة الأسترالية في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال رئيس الوزراء إن اهتمام شركة كبرى مثل شركة FFI بالسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وما تتمتع به مصر من مقومات في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد مدبولي على ما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

ومن جانبه، أكد “أندرو فورست” أن شركته مهتمة بمشروعها المقبل في مصر بمجال الهيدروجين الأخضر.

وقال إنه سيكون بداية لمزيد من المشروعات والتوسعات المستقبلة، لا سيما أن مصر تتمتع بكل المقومات الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن امتلاكها قوة عاملة شابة ومدربة، بالإضافة إلى الميزات الجغرافية التي ستمكن الشركة من تصدير الطاقة إلى أوروبا.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الكهرباء أنه جار الاتفاق حول التفاصيل النهائية لمذكرة التفاهم، حتى يتسنى التوقيع عليها خلال فعاليات يوم الطاقة، ضمن أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ.