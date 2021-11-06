ستوفر 25 ألف فرصة عمل.. محافظ البحيرة يتفقد تنفيذ المنطقة اللوجستية في دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على أهمية المنطقة اللوجستية بدمنهور، لما لها دور وأهمية كبيرة في دفع عجلة الإستثمار وتحقيق الرواج الإقتصادي وزيادة النشاط التجارى لجميع مدن ومراكز المحافظة والمقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالي ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وستساهم فى توفير ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة .

وأشار إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

وأكد أنه تم تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية بشكل يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه .

وأشار إلى أنه تم إنشاء المنطقة اللوجستية بدمنهور بتكلفة ١١ مليار جنية بإجمالي مساحة ٩٦ فدانا مقسمة إلى ٣ مناطق.

وتنقسم إلى المنطقة أ : شركة العروبة بمساحة ٤٧ فدانا بحجم إستثمارات ٥ مليار جنيه (كارفور – معارض سيارات – أدوات زراعية – فود كورت – سينمات) .

– المنطقة ب : شركة هيو نسيت بمساحة ١٥.٥ فدان بحجم إستثمارات ٣ مليار جنيه ( أوكازيون – مخازن أدوية – شركة نتاجاس ) .

بالإضافة إلى المنطقة ج : شركة mws بمساحة ٢٦ فدانا بحجم إستثمارات ٣ مليار جنيه ( سوق جملة – نادي – مستشفى – محطة بنزين – فندق – مطحنة – مصنع تونة) .

وأكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية .