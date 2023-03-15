«ستفاني سويد»: 92% من السكان بآسيا وأمريكا اللاتينية ليس لديهم تغطيات تأمينية

كشفت ستفانى سويد جيت المدير الإقليمي لإفريقيا بشبكة التأمين متناهى الصغر، إن المسح الدورى الذى تجريه المنظمة أوضح أن 92% من السكان بأسيا وأمريكا اللاتينية ليس لديهم تغطيات تأمينية ما يوضح أن السوق لديه فرصة عظيمة لتعظيم ربحية الشركات من خلال إتاحة التغطيات التأمينية.

وأوضحت سويد أن غالبية المواطنين فى المتعاقد التى شملها المسح كشف عن غالبية المواطنين ليس لدينا حماية التأمينية أو آلية للوصول إلى خدمات التأمين إضافة إلى صعوبة الوصول إليهم.

ودعت إلى تركيز الشركات فى الترويج للمنتجات متناهية الصغر على القيمة المضافة التى يوفرها التأمين للشرائح ذوى الدخول المتخفضة إضافة لتسهيل إجراءات الحصول على المطالبات فى حالة تعرضهم المخاطر المختلفة .