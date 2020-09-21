«ستعتمد على الحلول التقنية».. السعودية تكشف تفاصيل عودة العمرة تدريجيا

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية، الاثنين، إنها بصدد الاعتماد التدريجي لعودة العمرة، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

ونقل حساب الوزارة على تويتر، عن وزير الحج والعمرة، دكتور محمد بن طاهر بنتن، قوله: “ستعتمد الوزارة في مراحل العودة التدريجية للعمرة، الزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا”.

وأوضحت تقرير سبوتنيك أن “منظومة الحج والعمرة بحسب مسؤولين لن تقتصر على الخدمات الأساسية، التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث يتواجد محتوى ضخم من الخدمات، التي يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص، مثل الخدمات المساندة واللوجستية وغيرها، والتي ستكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية”.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد نشرت ما وصفته بتفاصيل العودة التدريجية للعمرة، بحسب ما أوردته سبوتنيك.

وقالت الصحيفة السعودية إنه من المقرر أن يتم بناء خطة العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق إلكتروني يحدد فيه تاريخ الأداء وساعته، على أن يكون لدى المعتمر تقرير طبي موثق يثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد.