لايف

«ستظل إنجازاته راسخة في الوجدان».. مصر تنعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد

الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم
منتصر محمود 4:32 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 4:32 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.

وقالت جمهورية مصر العربية إنها تستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

اقرأ أيضا  تعاون بين الجامعة المصرية الصينية ووكالة الفضاء لتصنيع وحدة اختبارات للأقمار الصناعية

وأكد بيان الرئاسة الذى نشره المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعى لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخاً وصديقاً عزيزاً، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

اقرأ أيضا  السيسي ينعى الشيخ صباح الأحمد : الأمة العربية فقدت قائدًا من أغلى رجالها
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

ملف الكاتب منتصر محمود

اقرأ أيضاً

الكويت: تحسن الحالة الصحية لأمير البلاد

المال - خاص 9:26 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يوضح الحالة الصحية لأمير البلاد

المال - خاص 9:13 م, الأثنين, 10 أغسطس 20

ولي عهد الكويت يتلقى اتصالا بشأن صحة أمير البلاد «حالته مستقرة»

المال - خاص 8:21 م, الخميس, 30 يوليو 20

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يؤكد استقرار صحة أمير البلاد

المال - خاص 11:04 م, الأثنين, 27 يوليو 20