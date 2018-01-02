ستايل هوم تبدأ أولى مشروعاتها بتكلفة 800 مليون جنيه

المال-خاص:أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أولى مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة وهو عبارة عن كمبوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه.وقال المهندس حسين داود رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كمبوند سكني يضم مجمع إداري وخدمي ومول تجاري.

المال-خاص:

أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أولى مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة وهو عبارة عن كمبوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه.

وقال المهندس حسين داود رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كمبوند سكني يضم مجمع إداري وخدمي ومول تجاري.

وأشار رئيس شركة ستايل هوم ، في بيان صحفي اليوم، إلى أن المشروع يضم جزء تجاري ويتميز بقربه من شارع التسعين بالتجمع الخامس ومن مقر الجامعة الأمريكية والمحاور الرئيسية في القاهرة الجديدة.

وحول الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، اكد قيام الشركة ببدء اجراءات استصدار القرار الوزاري تمهيدا لبدء العمل على الطبيعة، مشيراً إلى أن فتح باب الحجز سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة وفور بدء العمل في أساسات المشروع.\