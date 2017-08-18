ستايل للفنادق تقيم أول مشروع ترفيهى على شاطئ بورسعيد

بورسعيد - أمانى العزازى: قال محمد جبر، الخبير السياحى، ورئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، إن شركته بصدد افتتاح "ستايل بيتش"، أكبر مشروع سياحى ترفيهى على شاطئ بورسعيد. يضم المشروع عدد كبير من الألعاب المائية والترفيهية، ومجموعة من الالعاب الجديدة، مثل لعبة حرب الألوان paintball

بورسعيد – أمانى العزازى:



قال محمد جبر، الخبير السياحى، ورئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، إن شركته بصدد افتتاح “ستايل بيتش”، أكبر مشروع سياحى ترفيهى على شاطئ بورسعيد.



يضم المشروع عدد كبير من الألعاب المائية والترفيهية، ومجموعة من الالعاب الجديدة، مثل لعبة حرب الألوان paintball، ولعبة السلق zipline، والألعاب الرياضية ككرة اليد، والطائرة، والراكيت، ولعبة القوس، والدارتس، وألعاب أخرى للأطفال والكبار، وحمامات سباحة، وخدمات أخرى كالمطاعم والكافيهات.



وقال إن المشروع الذى يقام لأول مرة ببورسعيد، يتضمن عددا من المشروعات متناهية الصغر، تخص شباب الخريجين وتشمل مجموعة من سيارات الأغذية والمشروبات المتنقلة، والأعمال الفنية الموزعة بطول شاطئ المشروع.

يذكر أن ستايل لإدارة الفنادق تم تأسيسها منذ ٣٠ عاما، بدولة البحرين، برأسمال ٨ ملايين دولار، وتعمل فى إنشاء الفنادق وإدارتها، والاستثمار العقارى، ويبلغ حجم أعمالها ١٨ مليون دولار، وقامت بتأسيس ذراع لها فى مصر عام ٢٠١١، برأسمال ٢ مليون دولار.