ستايل للفنادق تدعو شركات الأعمال لمؤازرة الدولة فى مواجهة «كورونا»

دعا المهندس علي جبر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، المشغل الرئيسي لقرية النورس السياحية، ومنتجع ستايل سكوير السياحي ببورسعيد، شباب رجال الأعمال إلى دعم مبادرات الحكومة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا . فريق العاملين بمشروعات الشركه

مبادرة ستايل للفنادق

توزيع الماسكات على سائقي الاجره

توزيع 2000 ماسك طبي على قائدي الأجرة والميكروباص للوقاية من فيروس كورونا

ولفت جبر إلى أهمية المسؤولية المجتمعية لشركات الأعمال وجمعيات المجتمع المدني فى مؤازرة خطة الحكومه لمواجهة الوباء المستجد ومنع انتشاره.

وقام جبر بتدشين مبادرة “ساعد غيرك” الثلاثاء، بمعاونة الشباب العاملين بالشركة وتوزيع 2000 ماسك على سائقي سيارات الأجرة باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى؛ نظرا لحجم وعدد الركاب المترددين عليهم.

وأوضح أن شركته قامت بتدبير الأدوات الطبية المناسبة من الماسكات وقفازات الأيدي الطبية وتوزيعها على العاملين فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات النظافة لتعقيم وتطهير الكافيهات والصالات والنوادي فى المشروعات السياحية التى تديرها الشركة ببورسعيد.

فيما منحت ستايل للفنادق تخفيضا بنسبة 50% على تكلفة الإقامة بقرية النورس السياحية التى تديرها شركته للمتضررين من موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد قبل أيام؛ لحين إعادة ترتيب أوضاعهم.

وأشار نائب رئيس الشركة إلى رفع حجم مساهمات شركته فى مواجهة كورونا فى حالة تصعيد الحكومة لإجراءاتها الاحترازية، لافتا إلى الدور الاجتماعي لرأس المال الوطنى عند الأزمات التى تواجه الوطن.