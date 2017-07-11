ستايل لإدارة الفنادق تنتهى من تطوير قرية النورس

أمانى العزازىقال محمد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، إن شركته انتهت من إعادة تأهيل ورفع كفاءة قرية النورس السياحية، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، بخلاف 18 مليون جنيه، صرفت على تطوير الوحدات الفندقية وتجديد المرافق، فى المرحلة الأولى من التطويرات.يشار إلى أن شركة ستايل لإدارة الفناد

أمانى العزازى

قال محمد جبر، رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق، إن شركته انتهت من إعادة تأهيل ورفع كفاءة قرية النورس السياحية، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، بخلاف 18 مليون جنيه، صرفت على تطوير الوحدات الفندقية وتجديد المرافق، فى المرحلة الأولى من التطويرات.

يشار إلى أن شركة ستايل لإدارة الفنادق، أعادت بموجب القرار الوزارى رقم 124 لعام 2017، تبعية قرية النورس السياحية، من محافظة بورسعيد لوزارة السياحة.

ولفت إلى أن أعمال التطويرات انتهت وفقاً للجدول الزمنى المحدد بـ 4 أعوام، مطالبا وزارة التنمية المحلية بتذليل الصعوبات أمام المستثمر، الذى يتجه لإقامة مشروعات استثمارية سياحية، أو خدمية، بعيدًا عن العاصمة، لافتاً إلى أن أجهزة الحكم المحلى وفروع الوزارات مازالت تضع العقبات أمام المستثمر، لا سيما الأمور التى تتعلق بالموافقات، واستخراج التراخيص.

يذكر أن قرية النورس السياحية أنشأت فى الثمانينات من القرن الحالى، بتمويل من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة فى بورسعيد، وهو أحد الصناديق الخاصة بالمحافظة، الذى يعتمد فى إيراداته على النسبة التى تحصل لصالح الصندوق من الرسائل الجمركية الواردة لبورسعيد، برسم المنطقة الحرة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق والاستثمار العقارى، على ضرورة اهتمام الحكومة بمنطقة غرب بورسعيد، وإتاحة أراضيها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات سياحية، باعتبارها المتنفس الوحيد لبورسعيد، بعد امتداد المناطق الصناعية، والتوسع الصناعى الذى تشهده منطقة جنوب الرسوة.

وطالب بإحياء مخطط تطوير غرب بورسعيد، الذى يتضمن إنشاء 7 قرى سياحيه تستوعب الوافدين للمدينة.