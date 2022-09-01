ستانلي تستضيف أولى ورش عمل معرض «فنون يا إسكندرية» (صور)

إلتقت "المال" بعدد من الفنانين الذين انتهو من لوحاتهم الفنية، ومنهم الفنانة مي محمد وهي أبرز المشاركين خاصة انها من ذوي الهمم

ستانلي تستضيف أولى ورش عمل معرض «فنون يا إسكندرية» (صور)
مها يونس

مها يونس

5:03 م, الخميس, 1 سبتمبر 22

تشهد رمال شاطئ ستانلي اليوم تنظيم أول فعاليات ورشة عمل ومعرض فني بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف المحافظات، بعنوان (فنون يا إسكندرية) ، والتي تقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة وأكاديمية Dedaa Art للفنون.

إلتقت “المال” بعدد من الفنانين الذين انتهو من لوحاتهم الفنية، ومنهم الفنانة مي محمد وهي أبرز المشاركين خاصة انها من ذوي الهمم والتي لاقت لوحتها الفنية على إعجاب الكثيرين، حيث تميزت بإستخدامها للصدف البحري وكذلك الأشجار الصناعية البارزة لتضفي طابع فني مختلف عن باقي اللوحات.

جريدة المال
الفنانة مي محمد


كما شاركت الفنانة مي محمود والتي جاءت من محافظة القاهرة للمشاركة بالمهرجان، والفنان سمر سمير، والفنانة خلود محمد.

جريدة المال
الفنانة سمر سمير
جريدة المال
الفنانة سمر سمير
جريدة المال
الفنانة خلود محمد
جريدة المال
الفنانة مي محمود

و تتوالى الآن تقديم الإبداعات الفنية، والتي يتخللها بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية.

جريدة المال
جانب من المهرجان
جريدة المال
إحدى الفنانات المشاركات
جريدة المال
جانب ممن المهرجان
مها يونس

مها يونس

5:03 م, الخميس, 1 سبتمبر 22