ستانلي تستضيف أولى ورش عمل معرض «فنون يا إسكندرية» (صور)

تشهد رمال شاطئ ستانلي اليوم تنظيم أول فعاليات ورشة عمل ومعرض فني بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف المحافظات، بعنوان (فنون يا إسكندرية) ، والتي تقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة وأكاديمية Dedaa Art للفنون.

إلتقت “المال” بعدد من الفنانين الذين انتهو من لوحاتهم الفنية، ومنهم الفنانة مي محمد وهي أبرز المشاركين خاصة انها من ذوي الهمم والتي لاقت لوحتها الفنية على إعجاب الكثيرين، حيث تميزت بإستخدامها للصدف البحري وكذلك الأشجار الصناعية البارزة لتضفي طابع فني مختلف عن باقي اللوحات.

الفنانة مي محمد



كما شاركت الفنانة مي محمود والتي جاءت من محافظة القاهرة للمشاركة بالمهرجان، والفنان سمر سمير، والفنانة خلود محمد.

الفنانة سمر سمير

الفنانة سمر سمير

الفنانة خلود محمد

الفنانة مي محمود

و تتوالى الآن تقديم الإبداعات الفنية، والتي يتخللها بعض العروض الفنية والفولكلورية التي تظهر البيئة السكندرية.

جانب من المهرجان

إحدى الفنانات المشاركات