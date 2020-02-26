ستاندر تشارترد يتوقع تباطؤ اقتصاد دول الخليج خلال 2020 بفعل فيروس كورونا (جراف)

توقع بنك ستاندر تشارترد البريطاني للخدمات المالية والمصرفية تباطؤ نمو اقتصاد دول الخليج خلال 2020 بفعل الأضرار التي ستلحق بالبترول والطلب والتجارة والسياحة جراء فيروس كورونا.

تباطؤ اقتصاد دول الخليج

وقال الخبيران الاقتصاديان بلال خان وكارلا سليم إن مجلس التعاون الخليجي ستصيبه تداعيات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاد الصيني على وجه الخصوص، حسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وأضافا أن التباطؤ العالمي سيلحق باقتصاد الخليج عبر مسارين رئيسيين. يشمل المسار الأول ضعف نمو الطلب على البترول.

وتتجه دول منظمة الأوبك إلى خفض الانتاج تحت ضغط من تراجع أسعار البترول. ويشمل المسار الثاني ضعف المعاملات التجارية والسياحة.

وأصيب أكثر من 80 ألف شخص بفيروس كورونا عالميا إنطلاقا من الصين مركز العدوى.

وارتفعت أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية في العديد من دول الشرق الأوسط الغنية بالبترول. واضطرت الكثير من خطوط الطيران إلى إلغاء الرحلات.

وقرر بنك ستاندر تشارترد خفض توقعاته لمتوسط أسعار خام برنت إلى 64 دولار للبرميل خلال العام الجاري، وذلك نزولا من تقديرات مبدئية استقرت عند 70 دولار للدولار.

واتخذ البنك قرار خفض توقعاته بعد مراجعة قرار منظمة الأوبك في ديسمبر الماضي بخفض المزيد من الانتاج، حسب خان.

وقال الخبيران الاقتصاديان إن القسط الأعظم من أعباء خفض انتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ستتحمله السعودية.

خفض النمو الاقتصادي في السعودية

وسيؤدي هذا إلى خفض معدلات نموها الاقتصادي إلى 1% العام الجاري نزولا من توقعات مبكرة استقرت عند 2.3%. وتبيع عمان كميات ضخمة من بترولها إلى الصين.

وحسب خان وسليم :” أضرار تعطل رحلات الطيران وسلاسل الإمداد جراء فيروس كورونا ستلحق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا دبي، لأنها مركز عالمي للتجارة والمواصلات.

ويتوقع الخبيران أن يستقر النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى 1.1% نزولا من 2.1%.

وحسب ستاندر تشارترد، توقعات النمو الاقتصادي في السعودية تم تعديلها من 2.3% إلى 1.0%.

أما اقتصاد إمارة دبي، فتم تعديل توقعات نموها من 2.1% إلى 1.1%، واقتصاد عمان من 3.0% إلى 2.7%، و البحرين من 1.7% إلى 1.4%.

وبشأن أحدث توقعات أسعار البترول، خفضت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها بشأن أسعار خام برنت من 63 دولار للبرميل إلى 60 دولار للبرميل.

ويوضح الجراف التالي تعديلات بنك ستاندر تشارترد لتوقعات نمو عدة دول خليجية خلال 2020: