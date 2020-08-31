«ستاندر اند بورز 500» يتراجع الأثنين و«ناسداك» يرتفع

تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 في ختام تعاملات الأثنين برغم تحقيقه أكبر مكسب بالنسبة المئوية في أغسطس خلال ثلاثة عقود. ويجئ هذا وسط توقف المستثمرين عن الشراء على الرغم من أن مؤشر ناسداك انتعش بدعم من أسهم قيادية مثل…

تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 في ختام تعاملات الأثنين برغم تحقيقه أكبر مكسب بالنسبة المئوية في أغسطس خلال ثلاثة عقود.

ويجئ هذا وسط توقف المستثمرين عن الشراء على الرغم من أن مؤشر ناسداك انتعش بدعم من أسهم قيادية مثل أبل.

ناسداك يرتفع

وصعد مؤشر ناسداك في أغسطس متخطيا القمم القياسية.

ويجئ هذا بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي التزامه بتحمل التضخم وتثبيت أسعار الفائدة.

وبجانب هذا وردت تطورات إيجابية بشأن لقاحات وعلاجات مرض كوفيد-19. وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا.

واستمرت ولايات مثل نيو جيرسي في تخفيف القيود.

لكن المستثمرون أكدوا أن إجمالي إصابات فيروس كورونا تخطت 6 مليون شخص يوم الأحد بعد أن أوردت الكثير من الولايات الواقعة في الغرب الأوسط تزايد الإصابات.

ستاندر اند بورز 500 يتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 230.01 نقطة أو بنسبة 0.8% ليصل إلى 28,423.86 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 8.11 نقطة أو بنسبة 0.23% ليصل إلى 3,499.9 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 79.82 نقطة أو بنسبة 0.68% ليصل إلى 11,775.46 نقطة.

وأنهى مؤشر ستاندر اند بورز 500 تعاملات الشهر محققا مكسب يتخطى 7%. ويعد هذا هو المكسب الأكبر في أغسطس منذ عام 1986 عندما صعد بنسبة 7.1%.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للشهر الخامس على التوالي صعودا من القيعان التي بلغتها في مارس.

ويجئ هذا في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الاقتصادية إلى تحقيق تعافي غير منتظم صعودا من الركود العميق.

وحقق مؤشر ستاندر اند بورز اطول فترة مكاسب شهرية له منذ مكاسبه التي حققها عام 2018 من ابريل إلى أغسطس.

وصعدت أسهم شركة اميون ثيربيوتكس بعد أن عرضت شركة نستلة السويسرية سداد 2 مليار دولار نظير تملكها بشكل كامل الشركة المصنعة لعلاجات الحساسية من الفول السوداني.

وهبطت أسهم شركة مايكروسوفت وشركة وومارت وشركة اوراكل كورب، وذلك بعد أن أصدرت الصين قواعد جديدة تحظر على هذه الشركات اتمام صفقة شراء تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية بدون موافقة بكين.