تأميـــن

«ستاندر أند بورز» : «إعادة التأمين» تحصد ثمار التحوط وتوخى الحذر فى الاستثمارات

اختبارات الإجهاد المالى أثبتت قوة الشركات المالية
مروة عبد النبي 6:37 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20 6:37 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الإئتمانى فى تقرير لها اليوم الجمعة، تقريرًا عن بدء حصاد شركات إعادة التأمين ثمار الاستثمار بشكل فنى سليم، نتيجة الإجراءات التحوطية وتوخى الحذر فى أدائها.

وأوضحت وكالة التصنيف العالمية ستاندر أند بورز أنه نظرًا لوجود معيدي التأمين لتحمل مخاطر التأمين  فليس من المستغرب أن يكونوا أكثر تعرضًا للاكتتاب ، والحجز ، ومخاطر الكوارث أكثر من مخاطر الاستثمار و مع ذلك  فإن مخاطر الاستثمار الخاصة بهم لم تكن مهملة على الإطلاق  

انخفاض سعر الفائدة فتح شهية الإعادة على الاستثمار

ولفتت ستاندرد اند بور الى ان مرور عقد -10 سنوات – من أسعار الفائدة المنخفضة وظروف الاكتتاب الصعبة شركات إعادة التأمين أجبرهم على على زيادة شهيتهم لمخاطر الاستثمار بهدف توليد أي عائد إضافي .

اقرأ أيضا  «سوسيتيه» للوساطة تدرس الحصول على رخصة التسويق الإلكترونى

وتابعت ان معيدي التأمين استثمرو بحذر في أصول أكثر خطورة وغير سائلة  لقد كان التحول التدريجي في الإستراتيجية ناجحًا ، حيث ظلت كفاية رأس مال معيدي التأمين مرتفعة في المتوسط.

وشرحت ستاندرد أند بورز أن شركات إعادة التأمين إذا ظلت تخصيصات أصولهم دون تغيير ، فإن عائدات استثماراتهم كانت ستظهر انخفاضًا جوهريًا أكبر.

واشارت الى ان التأثير الاقتصادي للوباء قد ادى إلى تآكل كفاية رأس مال معيدي التأمين إلى حد ما ، لكن حذرهم قد أتى ثماره إلى حد كبير.

اقرأ أيضا  المصري للتأمين يحتضن مؤتمر الأفرواسيوي وخمسة مرشحين لخلافة وفاء محمود في أمانة الإتحاد

وقالت وكالة التصنيف الائتمانى: “على الرغم من التحركات غير المواتية في الأسواق المالية والاقتصاد ، لا يشير اختبار الإجهاد الذي أجرته  ستاندرد اند بورز على ميزانيات معيدي التأمين اعتبارًا من نهاية عام 2019 إلى أي “تغيير في أي تقييمقامت به  بشأن كفاية رأس المال الإجمالي للقطاع.

وأشارت إلى أنه تم تصميم اختبار التحمل لفحص تخصيص الأصول في أفضل 20 شركة إعادة تأمين عالمية ، كبديل للقطاع.

التداعيات الاقتصادية للوباء تضر الاعادة بشدة

ونظرت وكالة التصنيف أيضًا إلى الوراء على مدى السنوات الخمس إلى العشر الماضية وإلى الأمام على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة ، بالنظر إلى ظروف السوق الحالية والمتوقعة واستراتيجيات معيدي التأمين وتحمل المخاطر.

اقرأ أيضا  برتوكول تعاون بين الإتحاد المصري للتأمين والغرف السياحية

وكشفت عن أن هناك توقعات بأن المحافظ الاستثمارية لشركات إعادة التأمين قد تتضرر بشدة من التداعيات الاقتصادية للوباء.

يتم قياس اختبار الإجهاد من خلال مجموعة من الافتراضات المضغوطة التي تغطي فئات الأصول الرئيسية التي يتعرضون لها ، والتي تشمل الأسهم والسندات والعقارات والقروض.

قارنت ستاندرد آند بورز نتائج اختبارات الإجهاد مع إجمالي رأس المال المعدل المتاح في نهاية عام 2019 لتحديد مدى نجاح مختلف اللاعبين في مواجهة الأزمة ، مما يعطي في النهاية فكرة عن التصنيفات التي قد تكون معرضة للخطر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

ملف الكاتب مروة عبد النبي

اقرأ أيضاً

زيادة نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة في أول ثمانية شهور( جراف)

الشاذلي جمعة 2:18 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

شراكة بين أليانز للتأمين وتليفونيكا لنشر خدمة الألياف الضوئية في ألمانيا

الشاذلي جمعة 7:45 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

رئيس أكسا للتأمين : دفع التعويضات للعملاء وحده لا يكفي

مروة عبد النبي 5:54 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

المصري للتأمين يحتضن مؤتمر الأفرواسيوي وخمسة مرشحين لخلافة وفاء محمود في أمانة الإتحاد

ماهر أبو الفضل 2:18 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

شركات تأمين الحياة تُسدد 721 مليون جنيه مطالبات شهريًا (جراف)

ماهر أبو الفضل 4:57 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

«سويس رى» تضع منصة البيانات والتحليلات الرائدة في خدمة الصحة العالمية وتنضم إلى تحدي «ترينتى»

الشاذلي جمعة 11:09 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20