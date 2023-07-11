«ستاندرد تشارترد»: أسعار عملة بتكوين ستصعد 4 أضعاف إلى 120 ألف دولار

توقّع مصرف “ستاندرد تشارترد” أن تصعد أسعار عملة “بتكوين” إلى نطاق 120 ألف دولار بنهاية 2024- ما يقارب 4 أضعاف السعر الحالي- مع تقليص معدِّني العملة مبيعات الرمز المشفر، بحسب وكالة بلومبرج.

كتب جيف كندريك، من “ستاندرد تشارترد”، يوم الاثنين: “ترتفع ربحية المعدّنين مع ارتفاع أسعار بتكوين، مما يعني أن بإمكانهم خفض مبيعاتهم الآن مع الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة، إضافة إلى الحد من صافي إمدادات بتكوين، ودفع أسعار العملة المشفرة إلى الارتفاع أكثر”.

تُعدّ عملية تعدين “بتكوين” كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ يستخدم فيها المعدّنون أجهزة كمبيوتر قوية للتحقق من صحة بيانات المعاملات على البلوكتشين الخاصة بـ”بتكوين”، واستمرار تشغيل الشبكة والحصول على مكافآت في صورة بعض العملات.

أسعار عملة “بتكوين”

يتربح المعدّنون من بيع “بتكوين” التي ظفروا بها في السوق. وعندما تكون أسعار “بتكوين” مرتفعة يتمكنون من تغطية التكاليف ببيع عدد أقل من العملة المشفرة، مع الاحتفاظ بمزيد في ظل توقعات زيادة الأسعار مستقبلًا.

لا تُعَدّ تنبؤات أسعار بتكوين القوية أمرًا جديدًا، ومن بين أكثر التوقعات تفاؤلًا تلك الخاصة بكاثي وود، مؤسسة صندوق “أرك إنفستمنت مانجمنت” ، التي تنبأت، خلال نوفمبر الماضي، بأن “بتكوين” ستبلغ مليون دولار بحلول 2030.

توقّع “ستاندرد تشارترد”، في أبريل الماضي، بلوغ “بتكوين” 100 ألف دولار، بنهاية السنة المقبلة. ويعتقدون حاليًّا أن ذلك الرقم قد يرتفع مع تزايد ربحية المعدّنين، وسط تراجع المعروض من “بتكوين” بالسوق، ويتوقعون أن تبلغ 50 ألف دولار بنهاية العام الحالي، قبل أن تقفز إلى ما يقدر بـ120 ألف دولار خلال 2024.

أوضح كندريك: “باع المعدّنون 100% من عملات بتكوين الجديدة التي يمتلكونها في ظل ارتفاع الأسعار مؤخرًا، لكن مع بلوغ سعر 50 ألف دولار أمريكي نعتقد أنهم سيبيعون 20-30%”.

وما يفاقم الضغوط على صعيد العرض هو عملية “التنصيف” المنتظَر حدوثها خلال 2024، وهو حدث مبرمج مسبقًا بالشبكة سيحدّ المعروض من مكافآت “بتكوين” المتاحة للمعدّنين، بحيث تنخفض من 900 قطعة يوميًّا إلى 450 قطعة تقريباً. ويجري ذلك كل 4 أعوام، بحيث تُبقي “بتكوين” أقلّ من حدها الأقصى البالغ 21 مليون رمز مشفر.

30 ألف دولار

بلغ سعر “بتكوين”، أكبر عملة عالمية مشفرة، 30,309 دولارات في الساعة 1:40 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك. وناهزت مكاسبها منذ بداية العام 83%، لكنها لا تزال أقلّ بكثير من أعلى سعر قياسي بلغته بنحو 69 ألف دولار تقريبًا، الذي سجّلته في نوفمبر 2021.

تزامنت قفزة بتكوين الأخيرة مع تقديم طلبات تأسيس صناديق “بتكوين” متداولة في البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها طلب من شركة “بلاك روك” صاحبة السجل المثالي في الحصول على موافقات تأسيس صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.