ستاندرد اند بورز 500 يغلق مرتفعا مع صعود أسهم تسلا

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا يوم الجمعة ولكن دون أعلى مستوى له في الجلسة حيث لم يفلح ارتفاع أسهم شركة تسلا في تحفيز السوق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وإعلان بيانات التضخم الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسهم شركة تسلا في طريقها لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب منذ يناير 2021.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 43.63 نقطة أو 0.13 % إلى 33877.24 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.02 نقطة أو 0.12 % إلى 4298.95 نقطة، وحذا حذوهما مؤشر ناسداك المجمع الذي زاد 20.62 نقطة أو 0.16 % إلى 13259.14 نقطة.