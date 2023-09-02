ستاندرد اند بورز 500 يغلق مرتفعا بعد نشر بيانات الوظائف

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بعد أن عززت قفزة في البطالة التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما تراجعت أسهم شركات البث بسبب نزاع بين ديزني وتشارتر للاتصالات.

وجاء في تقرير لوزارة العمل أن معدل البطالة ارتفع في أغسطس إلى 3.8 % بينما تباطأت زيادة الأجور. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع على الرغم من تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 157 ألف وظيفة إضافية.

وتضاف البيانات إلى مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة تفيد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يحقق انتصارا في معركته ضد التضخم وعززت التوقعات بأن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسهم والت ديزني وتشارتر للاتصالات بعد سجال شديد بين الشركتين بشأن اتفاق توزيع لم يتم حسمه بعد أن توقف بث عدة قنوات من بينها إي.إس.بي.إن يوم الخميس لعملاء خدمة سبكترم لشركة تشارتر.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.18 % لينهي الجلسة عند 4515.74 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.02 % إلى 14031.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.34 % إلى 34838.47 نقطة.