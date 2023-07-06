ستاندرد اند بورز 500 يغلق على انخفاض طفيف بعد صدور محضر اجتماع المركزي

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض طفيف، إذ يدرس المستثمرون محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مع ترقبهم بيانات اقتصادية مهمة في الأيام المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع أن المركزي الأمريكي قرر بالإجماع ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، كوسيلة لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لرفع الفائدة مجددًا.

ولا يزال المستثمرون، بعد صدور محضر الاجتماع، يتوقعون، على نطاق واسع، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، في وقت لاحق من الشهر الحالي. ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل ذلك الاجتماع، من بينها التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة.

ووفقًا لبيانات أولية، انخفض ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.94 نقطة أو 0.20% مسجلًا 4446.65 نقطة، في حين تراجع ناسداك المجمع 25.12 نقطة، أو 0.18%، إلى 13791.65 نقطة. وهبط داو جونز الصناعي 129.64 نقطة، أو 0.38%، إلى 34288.83 نقطة.