ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يسجلان أطول سلسلة مكاسب في عامين

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء وحقق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أطول سلسلة مكاسب في عامين بعد أن دعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية أسهم النمو للشركات الكبرى بينما يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.83 نقطة، أو ما يعادل 0.29 %، ليغلق عند 4378.81 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 122.66 نقطة، أو 0.91 %، إلى 13641.44 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.14 نقطة، أو 0.18 %، إلى 34158.00 نقطة.

وسجل المؤشر ستاندر اند بورز 500 يوم مكاسب لليوم السابع على التوالي في حين صعد ناسداك لليوم الثامن، وهي أطول سلسلة من المكاسب لكلا المؤشرين في عامين.