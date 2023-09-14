ستاندرد اند بورز يغلق مرتفعا بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات زيادة أسعار المستهلكين في أغسطس بما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم الشركات العملاقة تسلا وميتا بلاتفورمس ومايكروسوفت وأمازون أكثر 1%.

وانخفض سهم أبل 1.2 % لليوم الثاني بعد الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة يوم الثلاثاء مع ترك الأسعار دون تغيير.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأعلى وتيرة في 14 شهرا في أغسطس مع صعود أسعار البنزين، لكن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأقل في ما يقرب من عامين.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.12 % لينهي الجلسة عند 4467.44 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك 0.29 % إلى 13813.59 نقطة، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.20 % إلى 34575.53 نقطة.