«ستاندرد اند بورز» يغلق على ارتفاع طفيف قبيل شهادة «باول»

سجل المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” ارتفاعا طفيفا، قبل أن يغلق متراجعا قليلا عن أعلى مستوى له خلال الجلسة، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويترقب المستثمرون شهادة يدلي بها هذا الأسبوع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) جيروم باول و تقرير الوظائف لشهر فبراير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تتغير مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بشكل كبير خلال اليوم، وأغلقت دون أعلى مستوياتها خلال الجلسة، بينما عكست عوائد سندات الخزانة مسارها بعد تراجع سابق وقلص الدولار خسائره.

ويدلي باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المحتمل أن يتم سؤاله عما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في البلاد.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة العمل تقرير التوظيف لشهر فبراير يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 2.78 نقطة، أو 0.07 %، ليغلق عند 4048.42 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 13.27 نقطة، أو 0.11 %، مسجلا 11675.74 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.47 نقطة أو 0.12 %، إلى 33431.44 نقطة.