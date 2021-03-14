أسواق عربية

ستاندرد أند بورز: عدد من بنوك منطقة الخليج قد تتكبد خسائر العام الحالي

عانت اقتصادات منطقة الخليج من ركود حاد العام الماضي
أحمد فراج 11:31 ص, الأحد, 14 مارس 21 11:31 ص, الأحد, 14 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن تعافي اقتصادات منطقة الخليج من أزمة فيروس كورونا سيكون بطيئا، ما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

اقتصادات منطقة الخليج عانت من ركود حاد العام الماضي

وعانت اقتصادات منطقة الخليج من ركود حاد العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.

مناسبات ستدعم نمو اقتصادات منطقة الخليج

وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الجاري وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم نمو اقتصادات منطقة الخليج بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.

معظم اقتصادات منطقة الخليج لن تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل 2023

وقالت في تقرير: “لن تعود معظم اقتصادات منطقة الخليج إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية”.

اقرأ أيضا  تونس تبدأ حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا

سيستغرق تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات وقتا، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد ستؤثر على اقتصادات منطقة الخليج.

من المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة فى بنوك الخليج

ستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلا عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.

الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة

وتابع التقرير: “نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك (بعد)”.

“وستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في أعقاب قفزة 60 % في 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط”.

تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021

على صعيد آخر، أظهر مسح ربع سنوي تجريه رويترز لآراء المحللين تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021 وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

اقرأ أيضا  5سنوات بلا ضرائب وتراخيص فورية.. عمان تطلق حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري من 11 إلى 25 يناير على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة تحديات جائحة كورونا، مع انخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.

توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست

لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست – بدرجات متفاوتة – وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد.

وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.

من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية 2.8% في العام الجاري

ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8% في العام الجاري، انخفاضا من 3.1% في توقعات ما قبل 3 أشهر.

اقرأ أيضا  البحرين تستنكر قرارا للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة

وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4% من 5.1%. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في العام القادم و3.1% في 2023.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية “سيستمر تعافي الاقتصاد السعودي على مدار العام الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية فحسب لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية اقتصادات منطقة الخليج “.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.2% في العام الجاري، انخفاضا من نمو متوقع 2.7% قبل ثلاثة أشهر. وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

خطة لتوسعة شواطئ دبي 400% وزيادة عدد سكانها 76%

أيمن عزام 11:11 م, السبت, 13 مارس 21

نظام الكفيل في السعودية.. التغييرات الجديدة تدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

المال - خاص 10:01 م, السبت, 13 مارس 21

أبو الغيط يدين افتتاح التشيك ممثلية دبلوماسية لها في القدس

أيمن عزام 9:29 م, السبت, 13 مارس 21

تونس تبدأ حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا

أيمن عزام 9:28 م, السبت, 13 مارس 21

وزير الطاقة اللبناني يحذر من انقطاع شامل للكهرباء في البلاد بنهاية مارس الجاري

أيمن عزام 1:39 م, الجمعة, 12 مارس 21

لبنان يطلب مساعدة أمريكية لحجب مواقع تنشر سعر صرف الليرة في السوق السوداء

أيمن عزام 1:27 م, الجمعة, 12 مارس 21