ستاندرد أند بورز: عدد من بنوك منطقة الخليج قد تتكبد خسائر العام الحالي

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن تعافي اقتصادات منطقة الخليج من أزمة فيروس كورونا سيكون بطيئا، ما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي بالمنطقة، بحسب وكالة رويترز.

اقتصادات منطقة الخليج عانت من ركود حاد العام الماضي

وعانت اقتصادات منطقة الخليج من ركود حاد العام الماضي مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.

مناسبات ستدعم نمو اقتصادات منطقة الخليج

وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الجاري وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم نمو اقتصادات منطقة الخليج بعض الشيء لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.

معظم اقتصادات منطقة الخليج لن تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل 2023

وقالت في تقرير: “لن تعود معظم اقتصادات منطقة الخليج إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية”.

سيستغرق تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات وقتا، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد ستؤثر على اقتصادات منطقة الخليج.

من المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة فى بنوك الخليج

ستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلا عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.

الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة

وتابع التقرير: “نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك (بعد)”.

“وستظل تكلفة المخاطر مرتفعة في أعقاب قفزة 60 % في 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط”.

تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021

على صعيد آخر، أظهر مسح ربع سنوي تجريه رويترز لآراء المحللين تراجع توقعات تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2021 وتباين التوقعات حيال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأبقى الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع الذي أُجري من 11 إلى 25 يناير على توقعاتهم بأن تجتاز اقتصادات المنطقة تحديات جائحة كورونا، مع انخفاض غير مسبوق في سعر النفط، سلعة التصدير الرئيسية لدول الخليج.

توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست

لكن توقعات النمو للعام 2021 تقلصت لجميع الدول الست – بدرجات متفاوتة – وكان خفض تقديرات نمو الناتج الإجمالي للإمارات والكويت وسلطنة عُمان هو الأشد.

وظلت توقعات النمو للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.

من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية 2.8% في العام الجاري

ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، 2.8% في العام الجاري، انخفاضا من 3.1% في توقعات ما قبل 3 أشهر.

وتحسن متوسط التوقعات لانكماش الناتج في 2020 إلى 4.4% من 5.1%. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في العام القادم و3.1% في 2023.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية “سيستمر تعافي الاقتصاد السعودي على مدار العام الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية فحسب لإنتاج النفط واستمرار تشديد السياسة المالية، فإن التعافي سيكون أبطأ على الأرجح مقارنة مع بقية اقتصادات منطقة الخليج “.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.2% في العام الجاري، انخفاضا من نمو متوقع 2.7% قبل ثلاثة أشهر. وشهدت الإمارات في الشهر الماضي زيادة في متوسط العدد اليومي لإصابات كوفيد-19 على مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.