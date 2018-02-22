ستاندرد آن بورز: ديون حكومات العالم ستقفز إلى 7.4 تريليون دولار

رويترز قدرت وكالة ستاندرد آن بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، اليوم، أن الحكومات حول العالم ستقترض حوالي 7.4 تريليون دولار هذا العام، وهو ما سيرفع مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي. وأشار تقرير التوقعات السنوية من ستاندرد آن بورز، إلى أن الولايات المتحدة ستستأثر بثلث الرقم الإج

رويترز



قدرت وكالة ستاندرد آن بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، اليوم، أن الحكومات حول العالم ستقترض حوالي 7.4 تريليون دولار هذا العام، وهو ما سيرفع مجمل ديونها إلى مستوى قياسي للعام الثالث على التوالي.

وأشار تقرير التوقعات السنوية من ستاندرد آن بورز، إلى أن الولايات المتحدة ستستأثر بثلث الرقم الإجمالي، وإنها مع اليابان ستشكلان أكثر من نصف الرقم الإجمالي للاقتراض.

وتأتي الصين في المرتبة الثالثة، ومن المتوقع أن تصدر أدوات دين بقيمة تبلغ حوالي 700 مليار دولار، بينما ستجمع كل من إيطاليا وفرنسا والبرازيل أكثر من 180 مليار دولار.

وقال التقرير ”مجموعة الدول السبع تشكل حوالي 70% من الاقتراض والدين العالمي“.

وأضاف قائلا ”رغم أن 4 دول في منطقة اليورو -إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا- بين أكبر المقترضين العشرة، فإننا نتوقع أن الدول أعضاء منطقة اليورو مجتمعة ستصدر 40% فقط مما ستصدره على الأرجح الولايات المتحدة هذا العام“.

ومن حيث المناطق، فإن من المتوقع أن تقترض دول آسيا-الباسفيك 2.9 تريليون دولار، أو حوالي 40 % من الرقم الإجمالي غالبيتها بواسطة اليابان، وبدرجة أقل، الصين والهند.

وتليها أمريكا الشمالية بنسبة قدرها 34 % ثم أوروبا عند 18 %، بما في ذلك روسيا ورابطة الدول المستقلة. ومن ناحية أخرى فإن أمريكا اللاتينية ستشكل أقل من 5 % بينما ستشكل أفريقيا والشرق الأوسط ما يزيد قليلا عن 3 %.

وقالت”نتوقع أن الدين التجاري السيادي العالمي سيرتفع خلال 2018 بأكثر من 1.1 تريليون دولار ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 47.3 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام، بزياة قدرها 2.5 %

