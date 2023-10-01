«ستاندرد آند بورز 500» يهبط بعد بيانات التضخم الأمريكية وينهي الربع على تراجع

اختتم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا، إذ يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات تقرير التضخم في الولايات المتحدة على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسة أسعار الفائدة، كما ركز المستثمرون على تعديل محافظهم في آخر يوم من الربع الثالث الذي جاء ضعيفا بالنسبة للأسهم.

وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية بالنسبة المئوية في العام، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي الأول في 2023.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.65 نقطة، أو 0.27%، ليغلق عند 4288.05 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 18.05 نقطة، أو 0.14%، إلى 13219.32 نقطة. وهوى المؤشر داو جونز الصناعي 158.84 نقطة، أو 0.47%، إلى 33507.5 نقطة.