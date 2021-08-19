بورصة وشركات

«ستاندرد آند بورز 500» يصعد الخميس بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا

هبطت قطاعات حساسة للاقتصاد مثل الطاقة والمواد الخام
أيمن عزام 12:37 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21 12:37 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21

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ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملات متقلبة الخميس، إذ طغت مكاسب أسهم التكنولوجيا على خسائر القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

صعود مكاسب أسهم التكنولوجيا

واتجهت أنظار المستثمرين إلى الانتعاش الاقتصادي وعكفوا على استنباط متى قد يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي تحفيزه النقدي.

كما دعمت أسهم التكنولوجيا ناسداك، بينما هبطت قطاعات حساسة للاقتصاد مثل الطاقة والمواد الخام.

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ووفقا لرويترز أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في 17 شهرا الأسبوع الماضي، مما يشير إلى شهر آخر من النمو القوي في الوظائف.


وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 63.34 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 34897.35 نقطة.

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 وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.63 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 4405.9 نقطة.

 وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.87 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 14541.79 نقطة

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بقلم أيمن عزام

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