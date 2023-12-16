ستاندرد آند بورز 500 يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2017

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض طفيف، لكنه سجل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام 2017، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز أمس الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة مما حد من نبرة التفاؤل.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 4.52 نقطة أو ما يعادل 0.10% إلى 4715.03 نقطة.

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 52.36 نقطة أو 0.25 5 إلى 14798.43 نقطة عند الإغلاق.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.59 نقطة أو 0.10 5 إلى 37276.95 نقطة.