«ستاندرد آند بورز»: 4 تحديات تهدد نمو الصكوك الإسلامية عالميا

كشف تقرير حديث لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» عن 4 تحديات تشكل مصدر تهديد لنمو وتطور إصدارات الصكوك الإسلامية.

ومن أبرز هذه العوائق تفضيل بعض علماء الشريعة فرض نسبة أعلى من الأرباح والخسائر؛ لأن هذا يجعلها أدوات شبيهة بالأسهم، ومقابل هذا يفضل المستثمرون والمصدرون تحويلها إلى أدوات شبيهة بالديون.

وهذا ما برز واضحًا فيما ذهبت إليه التقرير من أن أصوات علماء الشريعة تناقض تلك الصادرة من المستثمرين، مما يؤدى إلى «تعطل السوق وتحول تركيز المستثمرين إلى الأسواق والمنتجات التقليدية».

وأشار التقرير إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية ستشهد انخفاضًا هذا العام، وقد تراجعت بنسبة %23 خلال الربع الأول من 2022.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى عدم بلوغ إجمالى إصدارات الصكوك العام الحالى الرقم المسجل فى 2021، والبالغ 147.4 مليار دولار.

حدّدت «ستاندرد آند بورز» 4 عوامل تلعب دورًا معاكسًا لإصدار الصكوك هذا العام، تتمثل بانخفاض السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات المتعلقة بالمعايير التنظيمية، وتراجع الاحتياجات التمويلية لبعض الدول الإسلامية، وحذر الشركات لناحية زيادة الإنفاق الرأسمالى بعد التعافى البطيء من كورونا.

تأثير ارتفاع أسعار النفط

فى المقابل، ترى «ستاندرد آند بورز» أن التمويل الإسلامى ككل سيحقق نموًا فى خانة العشرات لعامَى 2022 و2023، بعد أن بلغ نمو إجمالى أصول القطاع %10.2 العام الماضى (باستثناء إيران)، ليصل إلى 2.5 تريليون دولار.

مع أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم انتعاشًا أقوى فى عديد من الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامى، لكن الظروف العالمية المعاكسة قد تغيّر الصورة، بما فى ذلك الصراع بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، والإغلاقات فى الصين بسبب كورونا، ورفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع التمويل الإسلامى «يعانى نقاط ضعف هيكلية، وبالتحديد الإجراءات المعقدة المرتبطة بهيكلة الصكوك، وافتقار بعض المنتجات إلى القدرة التنافسية، وارتباط الأداء بأسعار النفط نظرًا إلى تركز القطاع فى البلدان المصدِّرة له، ومكافحة المصرفية الإسلامية للتوسع إلى ما وراء حدودها التقليدية».

وتبرز تحديات قانونية ناجمة عن التفضيل الواضح لبعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من الأرباح والخسائر فى الصكوك.

ويهدد تحول الصكوك إلى أدوات شبيهة بالأسهم بتقليص شهية المستثمرين والمُصدِّرين بشكل ملحوظ.

وبجانب هذا، تتوفر فرص لنمو التمويل الإسلامى، وهى تتمثل فى إصدار منتجات تلبى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ومن المتوقع تزايد إصدارات الصكوك الخضراء وسط اهتمام متنامٍ من قبل المستثمرين تجاه الصكوك الرقمية فى المستقبل.