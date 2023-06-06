«ستاندرد آند بورز» يغلق منخفضا مع ترقب المستثمرين قرار أسعار الفائدة

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على تراجع خلال تعاملات أمس الإثنين، مع ترقب المستثمرين ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتا في اجتماعه المقبل، بينما سجل سهم شركة أبل ، ارتفاعا قياسيا لفترة وجيزة قبل أن يغلق منخفضا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سهم أبل 2.2% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يغلق على انخفاض وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن تحديث تشكيلتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمحمولة التي تعمل بنظام (ماك) باستخدام رقائق وحدة المعالجة المركزية (سي.بي.يو) الخاصة بها.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.20% عند 4273.75 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.09% إلى 13229.43 نقطة والمؤشر داو جونز الصناعي 0.59% إلى 33562.6 نقطة عند الإغلاق.