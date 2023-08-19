«ستاندرد آند بورز» يغلق دون تغير مع تعويض قطاعي الطاقة والدفاع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

أغلق مؤشر ستاندر أند بورز 500 دون تغير يذكر حيث عوضت المكاسب في قطاعي الدفاع والطاقة ضعف النمو في الشركات الكبيرة في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض نمو أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، مع تراجع شركة ألفابت المالكة لجوجل بنسبة 1.9% وشركة تسلا (بنسبة 1.7 % مع خشية المستثمرين من احتمال أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وسجل ناسداك الذي يغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض أسبوعي من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية حيث خسر 2.6%.

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.65 نقطة أو 0.01% ليغلق عند 4369.71 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 26.16 نقطة أو 0.2 % عند 13290.78 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 25.83 نقطة أو 0.07 % إلى 34500.66 نقطة