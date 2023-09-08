«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» يغلقان على تراجع بفعل انخفاض أسهم آبل

تراجع المؤشران “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” أمس الخميس، متأثرين بتراجع أسهم شركة آبل وضعف أسهم الرقائق بسبب المخاوف إزاء القيود على استخدام هواتف آيفون بالصين، في حين أدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تأجيج المخاوف حيال أسعار الفائدة والتضخم المستمر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت أسهم آبل لليوم الثاني وسط أنباء عن توسيع الصين القيود على استخدام موظفي الدولة لهواتف آيفون، بما يلزم الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام تلك الهواتف في العمل.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية انخفاض الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية إلى 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، ليصل لأدنى مستوى منذ الثاني من فبراير.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يشجع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مواصلة السياسة النقدية المتشددة، مما يضغط على الأسهم.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” بواقع 13.94 نقطة، أو 0.31 %، ليغلق عند 4451.54 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 123.64 نقطة، أو 0.89 %، إلى 13748.83 نقطة. أما المؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع 60.44 نقطة، أو 0.18 %، إلى 34503.63 نقطة.