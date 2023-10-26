«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» يغلقان على انخفاض حاد بفعل نتائج «ألفابت» وعوائد الخزانة

تراجعت الأسهم الأمريكية وسط عمليات بيع واسعة النطاق يوم الأربعاء، مع انخفاض أسهم “ألفابت”، بعد أن أعلنت الشركة الأم لجوجل أرباحًا مخيبة للآمال ومع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما جدّد المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبطت أسهم “ألفابت”، بعد أن أعلنت الشركة إيرادات مخيبة للآمال من الخدمات السحابية، مما أدى إلى إحياء المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

واستأنفت عوائد سندات الخزانة القياسية اتجاهها الصعودي واقتربت من مستوى خمسة بالمئة، مما أثار مخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 105.45 نقطة أو 105.45% إلى 33035.93 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 60.91 نقطة بما يعادل 1.43% إلى 4186.77 نقطة، بينما نزل المؤشر ناسداك المجمع 318.65 نقطة أو 2.43% إلى 12821.22 نقطة.