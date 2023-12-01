«ستاندرد آند بورز» تعلن تعديل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى B

أقدمت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني على تعديل النظرة المستقبلية للائتمان السيادي لتركيا إلى إيجابية من مستقرة، مدعومة في ذلك بتراجع مستوى العجز المزدوج، مؤكدة تصنيفها عند B، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقالت ستاندرد اند بورز إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40 % بالإضافة إلى “فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر، وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من شهر نوفمبر‭‭‭”‬‬‬.

والتصنيف B أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية تحسين التصنيف لكنها لا ترتبط بجدول زمني.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع بنحو سبعة مليارات دولار إلى 35.81 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر تشرين الثاني، مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2020.