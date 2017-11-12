ستاندرد آند بورز ترفع تقديراتها للنمو إلى 4.4 %

خالد بدر الدين توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز S&P « الأمريكية لخدمات المستثمرين والتقييمات الائتمانية العالمية، فى تقدير صدر أول أمس، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل %4.4 فى المتوسط خلال العامين الماليين (2018 – 2019 ) و(2019 – 2020 ) مقارنة مع %3.8، بفضل انتعاش الاستثمار الأجن

خالد بدر الدين

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز S&P « الأمريكية لخدمات المستثمرين والتقييمات الائتمانية العالمية، فى تقدير صدر أول أمس، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل %4.4 فى المتوسط خلال العامين الماليين (2018 – 2019 ) و(2019 – 2020 ) مقارنة مع %3.8، بفضل انتعاش الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحويلات العاملين فى الخارج، وإيرادات إنتاج الغاز الطبيعى من حقل «ظهر».

وتوقعت أيضا استمرار ارتفاع النمو، بتأثير المنطقة الاقتصادية الجديدة بقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع فى شبكة الطرق وقطاع الإنشاءات، مشيرة إلى استمرار صعود الاحتياطى الأجنبى، مع تعزيز النمو الاقتصادى.

ورفعت الوكالة الأمريكية، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيد التقييم الائتمانى عند» +B «على الأجل القصير و» سالب B «على الأجل الطويل، وهذا يعنى إمكانية رفع التقييم العام المقبل، إذا واصلت مصر تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية لدعم النمو والاستثمار، وإذا خفت حدة العجز الخارجى، وتحسنت فاعلية السياسة النقدية.

وترى الوكالة أنه يمكن تحسين فاعلية الهيكل النقدى، فى حال احتواء التضخم وهبوط مستوياته الحالية، مما يساعد البنك المركزى على تحديد أسعار الفائدة بحرية أكثر.

وتابعت: « يمكن تعديل النظرة المستقبلية أيضا إذا قلصت الحكومة بالتدريج نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصطدم بتزايد العجز المالى، وارتفاع تكاليف القروض، أو انخفاض الجنيه بأكثر من المتوقع، وتراجع مستويات الاحتياطى الأجنبى بنسبة كبيرة، وتفاقم الظروف الأمنية».

ويعكس تعديل الوكالة النظرة المستقبلية إلى إيجابية قوة النمو، وتنفيذ الإصلاحات الطموحة التى يدعمها برنامج صندوق النقد الدولى، الذى أقرض مصر 12 مليار دولار، وطلب تحرير العملة، وتقوية منافسة المنتجات الصناعية والسياحة، مما يساعد على زيادة الاحتياطى الأجنبى.

يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى دفع الأسعار عاليا لتتجاوز التأثيرات التضخمية للتخفيض المتواصل لدعم الطاقة، وزيادة الضرائب، غير أن هذه التأثيرات على الأسعار ستكون مؤقتة، والتضخم سينخفض خلال السنوات المقبلة، ولكنه سيظل مرهونا بالتطورات فى أسعار الصرف، ومواصلة الحكومة تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مما سيزيد ثقة المستثمرين.

وأكدت الوكالة أن التقييم على الأجل الطويل سيظل عند «B سالب» بسبب اتساع العجز المالى والعجز الخارجى، وارتفاع الدين العام وانخفاض مستويات الدخل.

ويعكس ارتفاع العجز المالى فى المتوسط إلى %12 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال السنوات الخمس الماضية، تزايد الإنفاق الحكومى حاليا ومنه دعم الطاقة وارتفاع فاتورة الأجور، وتكاليف الفوائد التى زادت 700 نقطة خلال العام الماضى، بسبب انخفاض العملة بأكثر من المتوقع بـ%50 منذ 3 نوفمبر الماضى.

وكان الدين الحكومى قد ارتفع إلى %103 من الناتج المحلى الإجمالى، خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضى، ومتوقع انكماشه إلى %93 خلال السنة المالية 2020، ورغم الاتجاه النزولى المتوقع للعجز المالى، ومستويات الدين، فإن الوكالة تتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، ونسبة الفوائد إلى الإيرادات، وسيظل حساسا لتحركات أسعار الصرف صعودا أو انخفاضا.

وتتوقع الوكالة الأمريكية استمرار الاستقرار السياسى فى ظل قيادة الرئيس السيسى، وعدم وجود أى تغيرات أو توترات سياسية، أثناء الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وإن كانت البيئة الاجتماعية السياسية، ستظل هشة بسبب ارتفاع معدل البطالة عند %12 والتضخم إلى %30 فى الشهور الأخيرة، لدرجة أن السخط الاجتماعى ينتشر بين الطبقات الضعيفة، والمهمشة، وهو ما سيؤدى إلى تزايد المخاطر لبرنامج الدعم المالى والإصلاحات الاقتصادية، وإن كانت الحماية الاجتماعية، وتدابير التعويض المستهدفة من المكونات المهمة فى برنامج الإصلاح.