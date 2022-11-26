«ستاندرد آند بورز» ترفع النظرة المستقبلية لعُمان من «-bb» إلى «bb» مستقرة

عدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من “-bb” إلي إلى “bb”بفضل تحسن الأداء الخارجي والمالي للبلد الخليجي مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت الوكالة أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.

وأوضحت أنه من المرجح أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية بالمنطقة

وأضافت “ستاندرد آند بورز” أن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014.

وأشارت إلى أن تقديرات ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2022.

ولفتت إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من أربعة في المئة في عام 2022 ثم يقل إلى نحو اثنين في المئة في المتوسط في 2023-2025.

وقالت إنه رغم افتراض أن تشهد أسعار النفط انخفاضا تدريجيا خلال عامي 2023و2024 فمن المتوقع أن تظل الحكومة بسلطنة عمان تحقيق فائض مالي.