ستاندرد آند بورز ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

خالد بدر الدين: أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية لخدمات المستثمرين أنها حافظت على تصنيفها الائتماني لمصر عند "-B" ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد. وذكرت وكالة رويترز أن النظرة الإيجابية تؤكد احتمال التحسن في العام القادم إذا واصلت

خالد بدر الدين:

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية لخدمات المستثمرين أنها حافظت على تصنيفها الائتماني لمصر عند “-B” ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد.

وذكرت وكالة رويترز أن النظرة الإيجابية تؤكد احتمال التحسن في العام القادم إذا واصلت مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو.

وتواصل احتياطيات النقد الأجنبي بمصر الارتفاع بينما يتحسن النمو الاقتصادي مع تزايد إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين من الخارج.

ومع ذلك فإن بقاء التصنيف طويل الأجل لمصر عند “-B” العجز المالي يبين أن هناك عجزا ماليا وخارجيا كبيرا والدين العام مرتفع ومستويات الدخل مازالت منخفضة.