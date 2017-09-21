ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف الصين الائتماني

رويترز خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصين السيادي طويل الأجل درجة واحدة، اليوم، إلى +A من -AA مبررة ذلك بالمخاطر المتزايدة الناجمة عن النمو السريع للائتمان في البلاد.وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان: "يبرز الخفض تقييمنا بأن النمو القوي للائتمان الذي امتد طويلًا

رويترز



خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصين السيادي طويل الأجل درجة واحدة، اليوم، إلى +A من -AA مبررة ذلك بالمخاطر المتزايدة الناجمة عن النمو السريع للائتمان في البلاد.

وقالت ستاندرد آند بورز، في بيان: “يبرز الخفض تقييمنا بأن النمو القوي للائتمان الذي امتد طويلًا يعزز المخاطر الاقتصادية والمالية للصين”، مضيفة أن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة.

ويأتي خفض ستاندرد آند بورز لتصنيف الصين بعد إجراء مماثل قامت به “موديز” في مايو الماضي وفي الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لتحديات احتواء المخاطر المالية الناجمة عن سنوات من التحفيز الذي يدعمه الائتمان لتحقيق أهداف النمو الرسمية.

كما يأتي الخفض قبل أقل من شهر على اجتماع للحزب الشيوعي يعقد مرتين كل عشر سنوات والذي سيشهد تغييرًا في القيادة الرئيسية.