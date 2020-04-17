ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف الاقتصاد المصرى مع نظرة مستقبلية مستقرة

الوكالة العالمية: تعكس النظرة المستقرة توقعاتنا بأن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيكون مؤقتًا

حافظت وكالة التصنيف الإئتمانى العالمية ستاندرد آند بورز S&P Global Ratings على تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت ستاندرد آند بورز “تعكس النظرة المستقرة توقعاتنا بأن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيكون مؤقتًا ، وسيظل الارتفاع في الاختلالات الخارجية والمالية. ونتوقع أن تنخفض مستويات الدين الخارجي والحكومي تدريجيًا من عام 2022”

ستاندرد آند بورز : اقتصاد مصر يمكن أن يخضع لتصنيف سلبى فى هذه الحالة

أضافت “سننظر في إمكانية إجراء تصنيف سلبي إذا كان تأثير جائحة فيروس كورونا COVID-19 على الموقف الخارجي والنشاط الاقتصادي لمصر أشد و / أو أطول مما هو متوقعًا ، مما قد يؤدى إلى انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض القدرة على خدمة الديون”

تابعت ” يمكن أن يظهر ضعف التصنيف أيضًا إذا تعطلت خطة مصر لتخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا بسبب الضعف المالي ، أو ارتفاع تكاليف الاقتراض ، أو انخفاض قيمة العملة بشكل أكبر من المتوقع”.

وقالت الوكالة إنها يمكن أن نفكر في إجراء تصنيف إيجابي إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق توقعاتها بشكل ملحوظ ، أو إذا أدت التحسينات الأكبر من المتوقع في وضع الحساب الجاري إلى تقليل متطلبات التمويل الخارجي لمصر ومستويات الدين الخارجي.

تابعت ” يمكننا أيضًا التفكير في اتخاذ إجراء إيجابي إذا قلل برنامج الإصلاح المصري بشكل جوهري الدين الحكومي”