«ستاندرد آند بورز»: أمريكا لن تنجح في حرمان الصين والهند من النفط الروسي

أكدت وكالة “ستاندارد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن تحديد سقف لأسعار النفط لن يحول دون اقتناص الصين والهند النفط الخام الروسي بهدوء بمساعدة شركات التأمين الأصغر، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقالت مصادر لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن تحديد سقف لأسعار الخام الروسي لن يمنع الصين والهند على الأرجح من شراء النفط بهدوء من روسيا.

وأضافت ستاندرد آند بورز جلوبال أنه قد تكون بعض شركات التأمين على استعداد لدعم شحنات الخام الروسي خارج سقف السعر.

وأوضحت أن معظم المصادر تقول إن سقف السعر من غير المرجح أن يعيق شحنات النفط الروسية إلى الصين والهند.

ولن يمنع تحديد سقف لأسعار النفط من دول مجموعة السبع الصين والهند من اقتناص النفط الخام الروسي بهدوء، وذلك بفضل مساعدة شركات التأمين الأصغر المستعدة لتغطية المبيعات، وفقًا لشركة S&P Global.