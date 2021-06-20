«ستار لاين» تنقل الركاب من القاهرة إلى العاصمة الإدارية بسعر تذكرة 25 جنيها

قال محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة «ستار لاين» للنقل صاحبة العلامة التجارية لشركة «أتوبيس العاصمة» إنها تعاقدت على شراء 60 مركبة جديدة بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه، لنقل الركاب من 7مواقع فى القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح – فى حواره مع «المال» – أن شركته ستطلق التشغيل التجريبى للمركبات قريباً، بسعر تذكرة للراكب فى حدود 25 جنيهاً، لافتاً إلى أن هذه القيمة قريبة من سعر أجرة السرفيس مع فارق مستوى الباصات وتقديم الخدمات المميزة وفقا لدراسة تم إجراؤها مؤخرًا.

وأكد أن المركبات بها كافة الأنظمة الإلكترونية المتطورة، التى طلبت وزارة النقل توفرها، لتقدم خدمة جيدة للركاب، لاسيما وأن المسافة التى ستقطعها العربات ستكون فى حدود 70 كيلو مترا.

ولفت إلى أنها تحتوى على مكيف هوائي، و«واى فاي» و شاشة لعرض المسارات والمحطات، فضلا عن توفير خدمة الـ «Gps» بجانب إذاعة صوتية باسم المحطة ، وماكينات دفع إلكترونى للقضاء على الكاش، وتفعيل منظومة الشمول المالي.

وأضاف أن شركته وقعت بروتوكولا لاستئجار ساحة كبيرة فى منطقة الهرم، ومقرر خلال الأيام القلية المقبلة تجهيزها للأعمال اللوجستية لتكون محطة انطلاق للمركبات.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر فى البداية 500 فرصة عمل مباشرة، ومتوقع زيادة العمالة، حال النقل الكامل للمقرات الحكومية للعاصمة الإدارية، وزيادة أعداد الركاب والحافلات فى المرحلة الثانية من التشغيل.

وتابع: «الشركة تسعى جاهدة للتحول الرقمي، بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتنفيذ شبكة نقل عام طبقا للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام ، موضحا أن المواطن هو الأساس لنجاح المنظومة الذكية، وأن الشركة بصدد إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية مثل الكارت الذكى مسبوق الدفع، وكروت الاشتراكات المخفضة وغيرها قريبا».

وأشار إلى أن شركته تجرى مباحثات حاليا مع شركة تكنولوجيا المعلومات « إى إى فاينانس » وشركات كبيرة أخرى لها سابقة أعمال متميزة فى تصميم وتنفيذ أنظمة السداد الإلكترونى، لتوليها توفير منظومة الدفع الإلكترونى بالمركبات، فضلا عن إصدار اشتراكات مميكنة بها حزم من التخفيضات فى سعر التذكرة.

وقال إن الشركة نفذت أكثر من «بروفة » سير الأتوبيسات فى شوارع محافظتى الجيزة والقاهرة، بداية من الساحة الرئيسية لأسطول الحافلات بشارع الهرم، مرورا بكوبرى عباس والمنيل، وشارعى صلاح سالم، والنصر وطريق السويس الصحراوى، حتى الحى الحكومى فى قلب العاصمة الإدارية.

وأكد «يوسف» تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم عند بداية التشغيل الفعلى ، إجراء تعقيم يومى لكافة المركبات، فضلا عن توزيع الركاب على كافة المعاقد بالأتوبيس».

وقال إن الخطوط الـ7 التى ستسير بها المركبات من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعكس، تغطى الجيزة ومدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وتابع إنه من بين هذه الخطوط، مسار ميدان الرماية، مارا بالمريوطية، متجها إلى شارع الهرم، مروراً بشارع البحر الأعظم والمنيب ثم العاصمة الإدارية.

وأيضا خط 6 أكتوبر ونقطة انطلاقه من ميدان الحصرى، مروراً بجهاز 6 أكتوبر، والطريق الدائري، متجهاً إلى طريق العين السخنة الإقليمى، لينهى رحلته بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية.

فى سياق متصل، طالب «يوسف»، بإعفاء الشركات الناقلة للركاب للعاصمة الادارية من رسوم المسارات المحددة أسوة بأتوبيسات النقل العام، باعتبار المشروع قوميا ويتوافق مع اتجاه الدولة فى تسهيل حركة انتقال المواطنين وتشجيع النقل الجماعى، بالإضافة إلى أن عدد الركاب من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة الأولى سيكون منخفضا ومن ثم فإن الإيرادات متوقع أن تكون فى العام الأول منخفضة بشكل كبير.

يشار إلى أن شركة أتوبيس العاصمة، أحد كيانات مجموعة «روزالينو ترافيل» العاملة فى المجال السياحي، وتستهدف تحسين وتطوير منظومة النقل الجماعى و نقل الركاب عن طريق تقديم الخدمات المتميزة، بما يضمن لها تحقيق قفزة كبيرة فى قطاع النقل الجماعى داخل محافظات الجمهورية.

وأشار «يوسف» إلى أن شركته وقعت مؤخرًا مع جهاز مدينة بدر بروتوكول تعاون، تتولى بموجبه تشغيل باصات لنقل ركاب المدينة إلى قلب القاهرة والعكس، موضحًا أنه يتم حاليا الاتفاق على كافة تفاصيل العقد وعدد الأتوبيسات التى ستعمل على الخطوط، بما يضمن عدم تأثر الشركات الأخرى العاملة على مسارات قريبة من مدينة بدر.

ولفت إلى أن الشركة لديها خطة طموح، تستهدف تنفيذ منظومة النقل الذكى بباقى محافظات الجمهورية، والتقديم فى طروحات التشغيل لمركز النقل المتكامل الجديد بشرق القاهرة والذى يشمل محطات حافلات دولية وإقليمية ومحلية.