«ستار ستون» للمحاجر تستهدف 60 مليون جنيه مبيعات العام الجارى

تستهدف شركة «ستار ستون» للمحاجر والجرانيت زيادة حجم مبيعاتها فى السوقين المحلية والعالمية العام الجارى لتصل إلى 60 مليون جنيه ، مقابل نحو 40 مليون جنيه العام السابق ، بزيادة قدرها نحو %50.

قال إبراهيم غالى رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة تعمل وفق خطة من عدة محاور لتحقيق المستهدف خلال العام الجارى ، من أبرزها الاشتراك فى المعارض الخارجية كونها أحد الخطوات الهامة للتسويق والالتقاء بعملاء جدد.

والمحور الثانى وفقا لغالى هو تحسين جودة الإنتاج طبقا للمواصفات العالمية إلى جانب التنوع فى أصناف الرخام والجرانيت من حيث الألوان لتتماشى مع مختلف الأذواق لا سيما الأسواق الخارجية.

واكد غالى أن انخفاض تكلفة الشحن من مصر لموقعها الجغرافى المتميز ساهم فى زيادة حجم الطلب الخارجى على منتجات الشركة خاصة من دول شرق أوروبا، وذلك فى ظل ارتفاع النولون البحرى فى الدول المنافسة «الهند والصين».

وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن اختراق الأسواق الخليجية الكبرى ومن أبرزها الإمارات والسعودية ، باعتبارهما من أكثر الدول طلبا للرخام والجرانيت المصرى.

يشار إلى أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت سجلت 323 مليون دولار خلال ـ11 شهر الاولى من 2022، مقابل 306 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 ، بزيادة قدرها %6 فضلا عن ارتفاع فى الكميات المصدرة لتبلغ 1.841 مليون طن مقابل 1.726 مليون فى نفس الفترة.

وعن المنافسة فى الدول الإفريقية قال «غالى» إنها من ضمن الأسواق الواعدة ، لكن تواجه الشركات عدة تحديات أبرزها الخدمات اللوجيستية .

وصدرت مصر رخام وجرانيت لنحو 116 دولة خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2022» واستحوذت 5 دول على 55.6% من إجمالى الصادرات بقيمة 179.724 مليون دولار ، ومن أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصرى ،ليبيا ، والسعودية ، وكوريا الجنوبية والجزائر.

كما ارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى لبنان خلال أول 11 شهر من 2022 لتبلغ 18.329 مليون دولار، مقابل 17.513 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2021بنسبة زيادة %5 مع نمو حجم الكميات بنسبة %25.1 لتسجل 75.345 ألف طن مقابل 60.219 ألف طن فى نفس الفترة.

وطالب غالى بسرعة توصيل المرافق والخدمات للمنطقة الصناعية ببنى سويف ، مؤكدا أن المصانع تعتمد على مجهودها الذاتى فى تشغيل المرافق الأساسية لمواصلة الإنتاج .

وضرب مثالا باتجاه المصنعون لاستخدام المولدات لتشغيل الماكينات لعدم توافر الكهرباء .

ولفت إلى أن عدم توافر الخدمات بالشكل الأمثل بالمنطقة تسبب فى تعطيل المصانع الموجودة عن مضاعفة قدراتها الإنتاجية ، بالإضافة إلى تحملها أعباء مالية متزايدة.

وتم تأسيس مصنع ستار ستون عام 2012 على مساحة 20 ألف متر بالمنطقة الصناعية ببنى سويف ويوفر ما يقارب من 250 فرصة عمل ويصدر منتجاته لدول شرق أوروبا إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية.