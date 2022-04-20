«ستار الوطنية» توقع عقدًا لإقامة معرض مرسيدس بنز بداخل مشروع UrbanWalk التجمع 

وقعت شركة ستار الوطنية للسيارات “SNA”، أحد الموزعين المعتمدين لمرسيدس – بنز في مصر، اتفاق بشأن إقامة أحدث صالات العرض الخاصة بها داخل مشروع UrbanWalk بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة والتي ستكون المقر الرئيسي للشركة وأحد أكبر صالات عرض سيارات مرسيدس-بنز في مصر.

وجاء هذا التوقيع تأكيداً على مدى استراتيجية موقع مشروع “UrbanWalk” الذي هو في قلب القاهرة الجديدة والملاصق للجامعة الامريكية وبالقرب من مشروع Azad العلامة المميزة لشركة تعمير والذي اصبح بطبيعته جاذب للعلامات التجارية العالمية.

وتعاونت شركة تعمير في اتمام ابرام التعاقد بصفتها أحد مستشاري التطوير لمشروع “UrbanWalk” مع مجموعة من المستشارين والمصممين من فرنسا وإنجلترا ولبنان ومصر.

وحرصوا في أن يكون التصميم فريد وغير مسبوق في السوق المصري، ويكون متعدد الاستخدامات ومتوفر فيه وسائل الترفيه والمطاعم الاستثنائية، وحديقة مركزية، ومساحات ادارية مختلفة في قلب القاهرة الجديدة.

ووقع على العقد كلاً من جوزيف زغيب، عضو مجلس إدارة شركة UrbanWalk، وياسر صالح، الرئيس التنفيذي لشركة ستار الوطنية للسيارات “SNA” ، وطلال العياط، الرئيس التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس.

وحضر حفل التوقيع جيرد بيترليش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجيبت، وكريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات “ناتكو”، وسعد الوزان، رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاخرين.