ستارز بلاي توقع اتفاقية شراكة لتقديم محتوى ترفيهي لأعضاء برنامج الولاء في “جوميا”

أعلنت STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع “جوميا”، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في أفريقيا.

وفي إطار الشراكة، سيحصل أعضاء “جوميا برايم” في مصر والمغرب وتونس على اشتراك مجاني في STARZPLAY للاستمتاع بالمحتوى الترفيهي في أي وقت وفي أي مكان وعبر أي جهاز، ويحصل أعضاء “جوميا برايم” على اشتراكات مجانية لمدة 3 و6 و12 شهراً، ضمن عضويتهم بالإضافة إلى شحن مجاني وخصومات إضافية ومكافآت لدى تسوقهم عبر “جوميا”.

وقالت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس قسم المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY : “يتمثل هدفنا في ضمان وصول المحتوى الترفيهي عالي الجودة بسهولة تامة لجميع عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويساعدنا تقديم اشتراك STARZPLAY عبر ’جوميا‘ منصة التجارة الإلكترونية الرائدة، على وضع المحتوى المتميز بكل سهولة في متناول العملاء في الأسواق الرئيسية بمنطقة شمال أفريقي، ونفخر بتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الجديدة التي ستمكننا من توسيع نطاق وصولنا للمزيد من المستخدمين في هذه الأسواق”.

ومن جانبها قالت أبورفا كومار، نائب مدير الخدمات اللوجستية بمنصة “جوميا”: “باعتبارنا منصة رائدة للتجارة الإلكترونية في أفريقيا، نهدف إلى تزويد المستهلكين بوصول يسير إلى أوسع مجموعة من المنتجات والخدمات بأسعار لا تضاهى. ويبحث المستهلكون اليوم عن الحصول على مزايا إضافية وخصومات أثناء تسوقهم عبر الإنترنت، ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية لمنح مشتركي ’جوميا برايم‘ المحتوى الترفيهي الجديد والمتميز بالتعاون مع STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة”.

وتقدم STARZPLAY المحتوى الترفيهي المميز الذي يناسب جميع أفراد العائلة، بما يشمل أفلام هوليوود والأفلام العربية، والعروض التليفزيونية، والأفلام الوثائقية، والمحتوى الترفيهي الموجه للأطفال والأعمال الأصلية. وتضم منصتها آلاف الأعمال الشهيرة على غرار بغداد سنترال؛ وباور؛ وآوتلاندر؛ وسبارتاكوس، والعروض الكلاسيكية المفضلة مثل: فرندز؛ وذا بيغ بانغ ثيوري؛ وذي أوفيس، وغريز أناتومي، علاوة على أضخم أفلام هوليوود وأحدث الأعمال العربية.

يشار إلى أن برنامج عضوية “جوميا برايم” تأسس في شهر يونيو من عام 2019، ويمنح المشتركين وصولاً إلى طيف واسع من الخدمات الرقمية والعروض المميزة عبر منصة “جوميا”، وتم تصميم البرنامج للأشخاص الذين يتسوقون بكثرة، ليقدم لهم شحناً مجانياً يمكنهم من توفير المال مع كل طلب يجرونه.

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية. وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.