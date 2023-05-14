«ستاتيستا»: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في الرحلات البحرية 2022 (جراف)

كشف بيان «ستاتيستا» أن مصر استحوذت على المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد حجز الرحلات البحرية، في الـ 12 شهرًا الأخيرة.

وأوضح بيان موقع ستاتيستا الدولي أنه أثناء وباء كورونا انخفضت الأعداد العالمية لركاب الرحلات البحرية في المحيطات من 29.7 مليون في عام 2019 إلى 4.8 مليون في عام 2021.

ومن المتوقع أن يتعافى حجم الركاب تمامًا ويتجاوز مستويات 2019 بحلول نهاية عام 2023 ، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي لخطوط الرحلات البحرية.

يستخدم الرسم البياني التالي بيانات من استطلاع آراء المستهلكين الذي أجرته «Statista» لإظهار نسبة الأشخاص في مختلف البلدان الذين حجزوا سفينة سياحية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ويشار إلى أنه قد تم ذلك من خلال مسح إحصائي لعدد لعينة من كل دولة تتراوح من ألف إلى 10 آلاف لكل دولة، ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع ، كانت الرحلات البحرية أكثر شيوعًا بين المشاركين الفنلنديين حيث حجز واحد من كل أربعة أشخاص رحلة.

كانت سفن الرحلات البحرية أقل شعبية قليلاً بين سكان السويد والنرويج المجاورتين، حيث قال 15% من السويديين و 11% من المستطلعين النرويجيين إنهم قد حجزوا رحلة بحرية.

ولم يحظ هذا النوع من الإجازات باهتمام كبير من البلدان التي شملها الاستطلاع في جنوب أوروبا، مثل إيطاليا (6 في المائة) وفرنسا (5 في المائة) وإسبانيا (4 في المائة).

والجدير بالذكر أنه ليس هناك ترحيب للجميع بعودة الصناعة، حيث سلط تقرير حديث صادر عن يورونيوز الضوء على مدن مثل برشلونة ، التي بعد أن عانت من شوارع خالية من السفن السياحية خلال الوباء ، تعيد التفكير الآن في سياساتها للتخفيف من آثار السياحة الزائدة.