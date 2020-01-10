«سبينيس مصر» توقع عقدًا مع «العالمية للتجارة» لافتتاح فرع بمول «ماركتو»

سبينيس مصر، وقعت عقد تعاون مع الشركة العالمية للتجارة، المالكة لمول “مركاتو” بمدينة نصر، لافتتاح فرع كبير بالمول، كما يتضمن العقد قيام شركة التجارة العالمية بتوريد عدد من المنتجات المتميزة، لاسيما المنتجات المستوردة.

وقع العقد كل من مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس مصر، والنائب أحمد شيحة رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للتجارة، وذلك أمس الخميس.

وقال مهند عدلي، في البيان الرسمي الصادر عن الشركة اليوم، إن هذا التعاقد يأتي في ضوء توجهات “سبينيس” نحو التوسع في السوق المصرية بصفة عامة، وتعزيز منظومة تجارة التجزئة الحديثة في مصر بصفة خاصة، وهو الأمر الذي تسعى إليه “سبينيس” عبر انتشار فروعها في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأوضح عدلي، أن هذا الفرع سيكون بمثابة انطلاقة جديدة في مدينة نصر، لتلبية رغبة العملاء.

ومن المقرر افتتاحه في شهر رمضان القادم، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لتجهيز الفرع، تبلغ حوالي 40 مليون جنيه.

وأضاف أن “سبينيس” لديها خطة افتتاحات ضخمة خلال العام الحالي يصل عددها إلى ستة فروع في محافظات مختلفة، تبدأ بافتتاح فرع مدينة السادات نهاية شهر يناير الحالي.

ومن المتوقع ان يصل إجمالي عدد فروع “سبينيس” مع نهاية العام الحالي إلى 20 فرعا في 8 محافظات مختلفة. مهند عدلي الرئيس التنفيذي لسبينيس -مصر، أحمد شيحة رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للتجارة المالكة لمول الماركتو

من جانبه أكد أحمد شيحه، على أن الشراكة مع “سبينيس” تعد قيمة مضافة ليس فقط على صعيد شركته، وإنما تعد خطوة جديدة نحو تعزيز أشكال التعاون ما بين المؤسسات الأجنبية والمصرية، وهو ما يهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية في الاقتصاد المصري.

وأوضح شيحة، أن بموجب هذا التعاون ستوفر شركة العالمية للتجارة، العديد من المنتجات المستوردة التي ستكون متاحة داخل كل فروع “سبينيس”، مع انتقاء أفضل المنتجات التي تنتمي إلى فئة المنتجات ذات الجودة العالية.

ولفت أيضا إلى أن التعاون المحلي مع الاستثمارات الأجنبية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية والإنطلاق نحو تحقيق طفرات كبيرة خلال الفترة المقبلة.