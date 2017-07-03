سبينيس مصر ترفع رواتب موظفيها مطلع 2018

دعاء حسنى قال مهند عدلى، الرئيس التنفيذى لسلسلة سبينيس مصر، إن السلسة سترفع رواتب العاملين لديها، مطلع 2018، مؤكدًا صعوبة إجراء زيادات جديدة، هذا العام، عقب الانتهاء من تقدير الحسابات والمصروفات. وتعمل شركة سبينيس مصر فى السوق المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، وتمتلك أكثر من 12 فرعًا فى مناطق

دعاء حسنى

قال مهند عدلى، الرئيس التنفيذى لسلسلة سبينيس مصر، إن السلسة سترفع رواتب العاملين لديها، مطلع 2018، مؤكدًا صعوبة إجراء زيادات جديدة، هذا العام، عقب الانتهاء من تقدير الحسابات والمصروفات.





وتعمل شركة سبينيس مصر فى السوق المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، وتمتلك أكثر من 12 فرعًا فى مناطق متنوعة، وتقدم الفروع التابعة لها السلع الغذائية والإلكترونية والاستهلاكية.

ورفعت سلسلة سبينيس التجارية رواتب العاملين لديها فى يناير 2017، بنسب تراوحت بين 10 و1%؛ لمساعدتهم فى مواجهة الموجة التضخمية التى اجتاحت البلاد خلال هذا العام، عقب تطبيق الموجة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى.

وأضاف عدلى، لـ”المال”، أن السلسلة لديها 1700 عامل حاليًّا، وستعوِّض العاملين عن الارتفاعات التى تشهدها كل أسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الموجة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة عبر حوافز ومكافآت خاصة بالمبيعات لحين زيادة الرواتب العام المقبل.

ودعم سبينيس موظفيها لا يقتصر على زيادة الرواتب، لكن الشركة توفر أيضًا التأمين الطبي الشامل لجميع العاملين، بالإضافة إلى برنامج نقاط الخصم على المشتريات من فروع الشركة وغيرها من أشكال الدعم، وفقًا لتصريحات سابقة لمهند عدلى، لـ”المال”.

وكان عدلى قد أكد أن مجالس إدارات الشركات لا بد أن تتفهم الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار الذى يعانى منه العاملون، معتبرًا أن التنازل عن جزء من الأرباح واجب وطنى من أجل المساهمة فى رفع المعاناة عن عنصر النمو الحقيقى لتنمية الإنتاج، وهو عمال القطاع الخاص.