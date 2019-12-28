«سبينيس»: خصومات حتى 50% بجميع الأقسام بمناسبة الكريسماس

كشف محمد النجار، مدير عام الإدارة التجارية لسلسة سبينيس_مصر لـ”المال”، عن تخفيضات بنسب متفاوتة تصل إلي 50% علي العديد من الأصناف وتشمل العروض منتجات الزينة والديكور الخاصة بالكريسماس إلى جانب اللحوم والدواجن، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح.

كما تشمل الخصومات الأقسام الأخرى من أدوات كهربائية ومنزلية ومفروشات ومنظفات، بالإضافة إلى جميع أقسام المنتجات الغذائية المعتادة في جميع عروض سلسلة سبينيس.

وتمتلك سلسلة سبينيس_مصر، 14 فرعاً علي مستوى الجمهورية، في عدة محافظات، القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والبحر الأحمر، والمنيا، ومرسى مطروح. محمد النجار مدير عام الإدارة التجارية لسلسة سبينيس_مصر

وأضاف النجار لـ”المال”، أن المبيعات ترتفع في فروع سبينيس خلال موسم الكريسماس وبخاصة على الأقسام المرتبطة بانتهاء الصيام وقرب حلول عيد الميلاد المجيد مثل اللحوم والدواجن، إلي جانب الهدايا والحلويات النجار مدير عام إدارة المشتريات والتسويق.

وتفتتح سبينيس- مصر، والتي يرأس مجلس إدارتها مهند عدلي، فرعاً جديداً لها بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، باستثمارات 50 مليون جنيه خلال يناير المقبل.

وتعد «سبينيس» واحدة من أكبر علامتين تجاريتين عالميتين متواجدتين بالسوق المصرية فى قطاع السلاسل التجارية وتجارة التجزئة، وفقًا لتصريحات سابقة لإبراهيم عشماوي، رئيس قطاع التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكانت”المال” قد نشرت مؤخراً عن إعتزام الشركة توسعات علي مدار 2020، بجانب تواجدها الحالى فى 7 محافظات، وسيكون أول تلك التوسعات بفرعها فى مدينة السادات بالمنوفية أواخر يناير المقبل.