سبينيس تفتتح فرعها 19 في مدينة نصر غدا السبت باستثمارات 40 مليون جنيه



أعلنت سبينيس إيجيبت- ثاني أكبر مستثمر أجنبي في قطاع تجارة التجزئة في مصر – عن افتتاح الفرع التاسع عشر من سلسلة فروعها غدا السبت، ويقع الفرع الجديد في موقع متميز بمدينة نصر في شارع عبد الحميد لطفي خلف السراج مول.



وكشف مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس إيجيبت، أن إجمالي مساحة الفرع الجديد 1900متر مربع تقريباً وتضم المساحة البيعية أقسام سبينيس المتنوعة والتي تقدم لعملائها المنتجات الغذائية والبقالة والمخبوزات والخضر والفاكهة واقسام الجبن بانواعه المختلفة واللحوم ومصنعاتها عبر أقسام السوبر ماركت والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل وأقسام النظافة والمفروشات والأدوات المنزلية عبر أقسام الهايبر ماركت.



ويوضح عدلي، أن إجمالي استثمارات الفرع 40 مليون جنيه ما بين استثمارات رأسمالية وتشغيلية.



ويضيف الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس إيجيبت، ان الافتتاح فرعها ال19 يأتي في إطار تنفيذ خطة سبينيس الطموحة للتوسع الأفقي في السوق المصري، حتى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح الفرع العشرين خلال الأسابيع القادمة، وتتواجد فروع سبينيس حالياً في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية هي القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والمنيا والاسكندرية والغربية والمنوفية ومرسى مطروح.



ويلاقي افتتاح الفرع اهتماماً كبيراً من العملاء بالمنطقة حيث أكدوا على الارتباط التاريخي لمدينة نصر باسم سبينيس عبر تسع سنوات سابقة شكلت فيها سبينيس الخبرة الاهم والاكثر تميزا في مجال تجارة التجزئة لعملاء مدينة نصر لتقدم لهم منظومة من الخدمات المتكاملة لتجارة التجزئة الحديثة بالشكل والجودة والمزايا التي تعودو عليها واتاح لهم هذا الفرع وعودة سبينيس من خلاله الي تحقيق اهدافهم وتوفير احتياجاتهم، بحسب عدلي.



وفي اتجاه موازى يؤكد الرئيس التنفيذي لسلسة سبينيس ايجيبت، ان شركته من الشركات القلائل التي تقدم نموذج يحتذي به للاستثمار المسئول في الوقت الحالي، مدللا علي حديثه بإصرار شركته على ضخ المزيد من الاستثمارات رغم الظروف الراهنة عقب تداعيات فيروس كورونا وما خلفته من الآثار الاقتصادية المتلاحقة بل أن الشركة تجاوزت ذلك إلى ما هو أكثر عبر تفعيلها لمنصة البيع الالكتروني www.spinneys-egypt.com انطلاقا من مسئوليتها تجاه عملائها وإدراكها لدورها الحيوي في تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم بكافة الطرق الممكنة.



ويرجح عدلي، أن يحقق فرع سبينيس بمدينة نصر، نجاح كبير استنادا الي ارتباط العملاء تاريخيا بها، بالاضافة الي حجم التطوير الهائل في منظومة سبينيس مقارنة بما كان عليه الحال منذ اكثر من سبع سنوات وهو التطوير الذي يحقق توقعات عملاء المنطقة المتميزة بكثافتها السكانية ومستويات القوة الشرائية المرتفعة.