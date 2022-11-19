«سبينيس» تفتتح فرعا جديدا في المهندسين .. وإقبال جماهيري من العملاء (صور)

من قلب محافظة الجيزة أعلنت شركة سبينيس ايجيبت عن افتتاح فرعها الثاني والعشرين بشارع سوريا بمنطقة المهندسين على مساحة إجمالية ألف متر مربع ويضم الفرع تشكيلة متنوعة في جميع الأقسام خاصة الأقسام الغذائية حيث الجودة العالية التي تشتهر بها مثل اللحوم والبقالة ومنتجات الألبان والمخبوزات والفاكهة والخضروات والأسماك وأيضا المنتجات غير الغذائية في أقسام الأدوات المنزلية والمفروشات والتنظيف.

هذا النموذج تمتلك فيه سبينيس خبرة كبيرة بحكم تمرسها في قطاعي الهايبر ماركت والسوبر ماركت وتعتبر هذه التجربة من أكثر العناصر التي لاقت إعجاب زوار الفرع الذين أكدوا أنه كثير ما طالبوا بافتتاح فروع لسبينيس لما تقدمه من مزايا متعددة تنفرد بها مثل المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بها وبرنامج ولاء سبينيس المشهور الذي يتيح للعملاء فرصة تجميع النقاط واستتبدالها بمشتريات مجانية خاصة أن هذا الافتتاح يتزامن مع إطلاق سبينيس أكبر حملة عروض علي قائمة ضخمة من السلع والمنتجات منذ بداية نوفمبر الجاري تحت اسم “نوفمبر الأخضر” في تطوير عملي لمفهوم البلاك فرايدي هذا مع تقديم عروض تقسيط للعملاء من خلال كبرى البنوك وشركات التقسيط الاستهلاكي.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للفرع حوالي 25 مليون جنيه ويوفر أكثر من مائة فرصة عمل فعلية مباشرة، بالإضافة للفرص غير المباشرة كما أنها تقدم خدمات تجارة التجزئة من خلال هذا الفرع عبر التعامل من خلال منصة البيع أونلاين الخاصة بسبينيس www.spinneys-egypt.com للمناطق المحيطة لمنطقة المهندسين مثل العجوزة و الزمالك فهو يضمن قاعدة انطلاق لتنفيذ طلباتهم بطريقة تتميز بالسرعة والكفاءة.