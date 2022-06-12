«سبينيس» تفتتح اليوم فرعا جديدا بالساحل الشمالى باستثمارات 40 مليون جنيه (صور)

تفتتح سلسة «سبينيس – مصر» اليوم فرعا جديدا بالساحل الشمالى، وهو رقم 20 التابع لها، باستثمارات 40 مليون جنيه، رأسمالية وتشغيلية، بحسب تصريحات مهند عدلى، الرئيس التنفيذى للسلسة.

وتابع «عدلى» : «يقام الفرع الجديد على مساحة 1700متر بالقرب من أبراج مدينة العلمين الجديدة، أما الفرع الآخر الذى نعتزم افتتاحه هذا العام أيضا فيقع فى مدينة نصر على مساحة 1300 متر، ليصبح رقم 21 التابع لها».

وتعد «سبينيس مصر» ثانى أكبر علامة تجارية متواجدة فى السوق المصرية بحسب تصنيف جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنتشر فروعها فى 8 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف «عدلى» أن فرع الساحل الجديد يمثل الفرع الثانى للمجموعة هناك، موضحا أن الدراسات التى أجرتها «سبينيس» أظهرت تزايد معدلات الطلب على خدمات تجارة التجزئة فى المنطقة، وهو ما دفعنا لتعزيز التواجد بها، خاصة مع ما تشهده من تطورعمرانى.

يعرض الفرع الجديد أقسام «سبينيس» التقليدية من السلع والمنتجات والمخبوزات والبقالة واللحوم والخضراوات والفاكهة والوجبات سابقة التحضير والوجبات السريعة وأقسام الأدوات المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية.

ويقدم منظومة متكاملة من احتياجات ومستلزمات الصيف بما يجعل العملاء غير مضطرين للتسوق مسبقا من مناطقهم الأصلية.

وأضاف «عدلى» أن الساحل الشمالى يشهد ازدحاما و كثافة سكانية متزايدة خلال شهور الصيف بما يعنى توافر معدلات طلب مرتفعة واحتياجات متنوعة مع قوة شرائية عالية فى الوقت نفسه.

ورجح أن يقدم الفرع الجديد دعما هائلا لمنصة البيع أون لاين الخاصة بسبينيس «www.spinneys-egypt.com» لأنه يشكل مركز انطلاق لدعم تقديم الخدمة فى منطقة العلمين والمناطق المجاورة لها.



