اقتصاد وأسواق

سبينيس تفتتح أحدث فروعها بزهراء المعادي (صور)

تبلغ إجمالي مساحة الفرع الجديد 1000 متر تقريبا
دعاء حسني 9:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22 9:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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أعلنت سبينيس إيجيبت، مستثمر أجنبي في قطاع تجارة التجزئة في مصر، عن افتتاح الفرع الثامن عشر من سلسلة فروع سبينيس اليوم الإثنين.


وتبلغ إجمالي مساحة الفرع الجديد 1000 متر تقريباً وتضم المساحة البيعية أقسام سبينيس المتنوعة والتي تقدم لعملائها المنتجات الغذائية والبقالة عبر أقسام السوبر ماركت والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل وأقسام النظافة والمفروشات والأدوات المنزلية عبر أقسام الهايبر ماركت.


ويقع الفرع الجديد في موقع متميز بزهراء المعادي في شارع الخمسين الرئيسي ويخدم العملاء من أهالي المنطقة وروادها والموظفين العاملين في المواقع التجارية والإنتاجية والخدمية بالمنطقة.

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وتبلغ إجمالي استثمارات الفرع حوالي 23 مليون جنيه ما بين استثمارات رأسمالية وتشغيلية ويأتي في إطار تنفيذ خطة سبينيس الطموحة للتوسع الأفقي في السوق المصري حتى أنه من المنتظر أن يتم افتتاح الفرع التاسع عشر خلال الأسابيع القادمة في منطقة مدينة نصر، وتتواجد فروع سبينيس حالياً في ثماني محافظات على مستوى الجمهورية هي القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والمنيا والاسكندرية والغربية والمنوفية ومرسى مطروح.

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وقد لاقى افتتاح الفرع اهتماماً كبيراً من العملاء بالمنطقة حيث أكدوا على حاجة المنطقة إلى تواجد فرع سبينيس بما يقدمه من خدمات متكاملة غير متوافرة بالمنطقة والتي كانت تعاني من نقص حاد بها رغم توافر العديد من البقالات التقليدية ولكنها تظل غير مؤهلة لتقديم الخدمات المتكاملة لتجارة التجزئة الحديثة بالشكل والجودة والمزايا السعرية التي يقدمها فرع سبينيس بالمنطقة.

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وفي اتجاه موازى تعتبر سبينيس من الشركات القلائل التي تقدم نموذج يحتذي به للاستثمار المسئول عبر إصرارها على ضخ المزيد من الاستثمارات رغم الظروف الراهنة عقب تداعيات فيروس كورونا وما خلفته من آثار الاقتصادية المتلاحقة بل أنها تجاوزت إلى ما هو أكثر عبر تفعيلها لمنصة البيع الالكتروني

http://www.spinneys-egypt.com/ انطلاقا من مسئوليتها تجاه عملائها وإدراكها لدورها الحيوي في تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم بكافة الطرق الممكنة.

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بقلم دعاء حسني

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